أحمد حلمي ناعيا شهداء بئر العبد: "ستظل مصر محروسة من كل غدر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان أحمد حلمي، على نعي شهداء الوطن الذين استشهدوا في بئر العبد بسيناء، عبر حسابه على تويتر .

وكتب حلمي: "‏رحم الله شهداء وطننا الغالي، وستظل مصر محروسة من كل غدر بفضل من الله، وبجنود هم خير أجناد الأرض، جنود استشهدوا فوقها ومن أجلها ويدفنون بها، بئر العبد، شهداء الوطن، سيناء".

واستهدفت يد الإرهاب الغاشم، إحدى المركبات المدرعة بعبوة ناسفة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وفقا لما أعلنه المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مساء الخميس.

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