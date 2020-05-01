تراند اليوم : "بردانة أنا".. ممثل شهير يفقد وعيه والسبب صادم



تعرض الممثل اللبناني وسام حنا لموقف محرج للغاية أثناء تصوير مسلسل "بردانة أنا".

وظهر وسام في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، في أحد مشاهد المسلسل وهو يصعد السلم حاملاً الممثلة كارين رزق الله.

بينما تصرخ "كارين" من أجل إنزالها.. "قلت لك نزلني.. قلت لك نزلني"، لكن "وسام" تعثر وسقطا على ظهرهما، قبل أن يسارع فريق التصوير بالتوجه إليهما.

وعلق "وسام": "بدي اعتذر من الفيديو. بس رح شاركّن أصعب وأخطر لحظة صارت معنا أثناء تصوير بردانة أنا".

وأضاف: "الله من عنده حمانا". وأشار إلى أن الحادث تسبب بتوقف التصوير.

ويعرض "بردانة أنا" على قناة "أم تي في"، وهو من تأليف كلوديا مارشيليان وإخراج نديم مهنا، وبطولة كارين رزق الله ووسام حنا، وبديع أبو شقرا وجوزف بونصار وجناح فاخوري وأليكو داود وغيرهم من ممثلي الدراما اللبنانية.

