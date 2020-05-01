تراند اليوم : فيديو| شقة مفروشة سبب طلاق ممثلة شهيرة.. أهلها هربوها بسبب حبيبها

كشفت الممثلة المصرية صفية العمري، عن أسرار تتعلق بحياتها الشخصية، وكيف أن أهلها هربوها في سن صغيرة من المحلة إلى الإسكندرية، بسبب ارتباطها بقصة حب مع شاب.وقالت في مقابلة برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنها هربت من المحلة إلى الإسكندرية بسبب شخص كان يحبها ويرغب في الزواج بها على الرغم من صغر سنها، مؤكدة أنها كانت تبادله نفس الشعور، مما اضطر أهلها إلى تهريبها.وأشارت إلى أنها ندمت على ذلك الأمر لأنه تسبب في حرمانها من أهلها، متابعة: "كنت صغيرة في المدرسة، وكان لازم أكون في حضن أمي وأبويا، وهربوني عشان الحب".وفي المقابلة ذاتها، تطرقت العمري إلى طلاقها من زوجها السابق الممثل الراحل جلال عيسى.وحين واجهتها المخرجة إيناس الدغيدي بأن طلاقها منه راجع إلى استئجارها شقة مفروشة لها ولابنائها بعد خلاف بينهما أثناء تصوير الجزء الأول من مسلسل ليالي الحلمية ردت بالنفي.

وأضافت، أنها هي التي تركت المنزل وانفصلت عن زوجها وأن العلاقة بينهما أصبحت طيبة بعد ذلك. وأثنت على علاقتها مع زوجة طليقها وابنه، الذي قالت إنها تعتبره مثل ابنها.

وأشارت إلى أنها رفضت الزواج بعد انفصالها رغم أنها تلقت عروض زواج وكانت ترفض "مش عايزة أجيب جوز أم لأولادي وعايزة أركز في تربيتهم"، لافتة إلى أنها لم تحضر جنازة طليقها بسبب سفرها للخارج وقتها.



