تراند اليوم : فيديو| فنان شهير يصدم متابعيه: "أفطر يومًا وأصوم يومًا"

أثار المنسق الموسيقي الأمريكي من أصل فلسطيني، "دي جي خالد"، ضجة بين متابعيه في رده على سؤال عن الصوم خلال شهر رمصان.
جاء ذلك خلال لقاء له مع الشيف الشهير نصرت، عندما سأله الأخير عما إذا يصوم خلال شهر رمضان ليرد قائلاً: "لن أكذب عليك، أصوم يومًا وأفطر يومًا لأنني أشعر بالخوف على مناعتي بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد".
وتسبب ذلك في موجة من الجدل والغضب بين متابعيه، خاصة وأن الدراسات الطبية تؤكد أن الصوم يعمل على تقوية الجهاز المناعي على عكس ما يقول.
ودي جي خالد أو خالد محمد خالد هو دي جي ومنتج أمريكي فلسطيني الأصل كانت بداياته كمنسق إسطونات لأغاني الراب والهيب هوب وكان حينها يحمل اسم مستعار "الهجمة العربية" (بالإنجليزية: Arab attack)، إلا أنه إستبدله بإسم دي جي خالد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وأطلق في مسيرته عددًا هامًا من الأغاني و الألبومات كان آخرها ألبوم "الممتن" (the grateful) في 2017 الذي تخلله عددًا من الأغاني التي تصدرت ترتيب الأغاني حول العالم "آم ذا وان" (I'm the one) رفقة جاستين بيبر وتشانس ذا رابروكويفو التي احتلت الترتيب الأول في البيلبورد هوت 100 للولايات المتحدة، كندا وأستراليا، وأغنية "أفكار جامحة،" (wild thoughts) بغناء ريانا وبرايسون تيلير، التي احتلت المركز الثاني في تصنيف الأغاني في الولايات المتحدة.
جاء ذلك خلال لقاء له مع الشيف الشهير نصرت، عندما سأله الأخير عما إذا يصوم خلال شهر رمضان ليرد قائلاً: "لن أكذب عليك، أصوم يومًا وأفطر يومًا لأنني أشعر بالخوف على مناعتي بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد".
وتسبب ذلك في موجة من الجدل والغضب بين متابعيه، خاصة وأن الدراسات الطبية تؤكد أن الصوم يعمل على تقوية الجهاز المناعي على عكس ما يقول.
ودي جي خالد أو خالد محمد خالد هو دي جي ومنتج أمريكي فلسطيني الأصل كانت بداياته كمنسق إسطونات لأغاني الراب والهيب هوب وكان حينها يحمل اسم مستعار "الهجمة العربية" (بالإنجليزية: Arab attack)، إلا أنه إستبدله بإسم دي جي خالد بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وأطلق في مسيرته عددًا هامًا من الأغاني و الألبومات كان آخرها ألبوم "الممتن" (the grateful) في 2017 الذي تخلله عددًا من الأغاني التي تصدرت ترتيب الأغاني حول العالم "آم ذا وان" (I'm the one) رفقة جاستين بيبر وتشانس ذا رابروكويفو التي احتلت الترتيب الأول في البيلبورد هوت 100 للولايات المتحدة، كندا وأستراليا، وأغنية "أفكار جامحة،" (wild thoughts) بغناء ريانا وبرايسون تيلير، التي احتلت المركز الثاني في تصنيف الأغاني في الولايات المتحدة.
— We Heard Rumors (@WHRumors)
دي جي "خالد" ردًا على سؤال الشيف نصرت— We Heard Rumors (@WHRumors) April 29, 2020
بشأن صومه:
"لن أكذب عليك أصوم يوم وأفطر يوم لأني أشعر بالخوف على مناعتي من كورونا"! pic.twitter.com/DIMoHAq9T0