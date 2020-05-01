تراند اليوم : فيديو| فنان شهير يصدم متابعيه: "أفطر يومًا وأصوم يومًا"

— We Heard Rumors (@WHRumors)

دي جي "خالد" ردًا على سؤال الشيف نصرت

بشأن صومه:



"لن أكذب عليك أصوم يوم وأفطر يوم لأني أشعر بالخوف على مناعتي من كورونا"! pic.twitter.com/DIMoHAq9T0