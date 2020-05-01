فيروز فلسطين ضيفة أيمن عطية في يوم حلو ويوم أحلى

تحل المطربة الفلسطينية عبير صنصور ، الملقبة بفيروز فلسطين، ضيفة على الإذاعي أيمن عطية أبوالعطا، في حلقة اليوم من برنامجه يوم حلو ويوم أحلى المذاع الساعة السابعة والربع مساء طوال أيام شهر رمضان المبارك.

تنتقل الفنانة الفلسطينية بين أجمل أيام عمرها من طفولتها بمدينتها بيت لحم

إلى لقائها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وصولاً إلى الحقل الذي أنت فين مؤخراً بمسقط رأسها مدينة بيت لحم أمام الفلسطينيين من مختلف أنحاء العالم والذي تقول إنه أعادها إلى مدينتها وأصدقائها الذين لم تلتقهم منذ مرحلة الطفولة .

واعتبرت فيروز فلسطين أن اليوم الأجمل عربياً سيكون يوم اتحاد الدول العربية و اكتمال عودة فلسطين .

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وبين أجمل الأيام التي اختارتها تقول عبير صنصور إن اليوم الذي رزقت فيه ابنتها يبقى أجملها على الإطلاق في التي تعطي بقية أيامها الجمال.

يوم حلو ويوم أحلى يقدمه أيمن عطية أبوالعطا ويذاع يوميا الساعة ٧.٣٠ مساء على اثير صوت العرب.