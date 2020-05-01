بألعاب القوى والمنافسات المشتعلة.. "اغلب السقا" يتصدر العالمية حتى الآن

بعد عرض7 حلقات من "اغلب السقا"، الذي يعد واحدًا من أهم البرامج الترفيفية الخيرية بالوطن العربي، حصل السقا على العديد من ملايين المشاهدات، وفي الوقت ذاته يعد البرنامج خيريًا، حيث يتم التبرع بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه بكل حلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية أو المستشفيات.

وتعتمد فكرة البرنامج على 6 تحديات مختلفة بكل حلقة، حيث يتم إستضافة شخصية عامة من نجوم الفن أو الكرة أو الإعلام، والذي يكسب في نهاية الحلقة يحصل على مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيهً، ويختار الفائز المؤسسة التي يتبرع لها.

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تبدأ الحلقة الأولى من برنامج "اغلب السقا" باستضافة النجم محمد هنيدي، وفي نهاية البرنامج فاز النجم أحمد السقا بمبلغ مالي، وتبرع به إلى جمعية خيرية.

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تبدأ الحلقة الثانية من برنامج اغلب

السقا باستضافة النجمة نيللي كريم، واستطاع النجم أحمد السقا أن يغلب في النهاية النجمة نيللي كريم، في نهاية الحلقة.

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تبدأ الحلقة الثالثة من برنامج اغلب السقا باستضافة النجمة غادة عبدالرازق، ليحقق السقا النصر بثلاثية على التوالي، ومن أخلاق السقا الحميدة، تنازل بالاختيار إلى النجمة غادة عبدالرازق، حيث اختارت مستشفى مجدي يعقوب لعلاج الأمراض القلبية.

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تبدأ الحلقة الرابعة من برنامج اغلب السقا باستضافة النجم عمرو سعد، وتشتعل المنافسة في التحدي الخامس، بالعقلة، التي فاز بها السقا، وفي نهاية البرنامج فاز النجم أحمد السقا ليفوز 4 مرات بالتوالي، كما تنازل النجم أحمد السقا عن تبرعه إلى النجم

عمرو سعد، حيث وقع اختياره على مستشفى 57357.

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تبدأ الحلقة الخامسة من برنامج اغلب السقا باستضافة النجمة نوال الزغبي، حيث أعلنت نوال التعادل بالتحدي الرابع سباجيتي، بنتيجة 5 ثم انتقل السقا ونوال إلى تحدي الجولف، التي فاز بها أحمد السقا لكي يفوز بـ5 نقط إضافية، ويحقق السقا الخماسية بإجمالي 10 نقاط لأحمد السقا مقابل 5 نقاط لنوال.

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تبدأ الحلقة السادسة من برنامج اغلب السقا باستضافة النجم حمادة هلال، ورغم صعوبة المنافسة بينهما إلا أن تحديًا آخر كان الفيصل نفسه بينهما، الذي كان من نصيب النجم أحمد السقا، حيث استطاع أن يظل تحت الماء لمدة أطول من النجم حمادة هلال.

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تبدأ الحلقة السابعة من برنامج اغلب السقا باستضافة النجمة درة، وفي التحدي السادس والأخير، كسرت درة سلسلة انتصارات أحمد السقا، وذلك بتحدي إطفاء الشمع بعمود من خشب، التي فازت به النجمة درة، لتكون أول هزيمة للنجم أحمد السقا منذ بدأ برنامج اغلب السقا.