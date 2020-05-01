حريق في نادي بريتني سبيرز الرياضي داخل منزلها

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة العالمية ​بريتني سبيرز​ لحادث مؤسف حيث اندلعت النيران في صالتها الرياضية (الجيم)، الموجودة داخل منزلها وذلك منذ بضعة أشهر.

وكشفت بريتني عن ذلك من خلال فيديو على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشرته يوم أمس، أطلت فيه من الجيم نفسه، قائلةً أنها لم تظهر في هذا المكان منذ ستة أشهر لأن النيران اشتعلت في المكان مع الأسف.

وأوضحت بريتني أن الحريق كان بسبب شمعتان، وذكرت :"لسوء الحظ، لم يتبق سوى آلتين من المعدات وصالة ألعاب رياضية ذات مرآة من جانب واحد، لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير".

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