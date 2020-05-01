إليسا :"البلد اللي حاميتو العدرا ما بينخاف عليه"

ميرنا وليد - بيروت - بمناسبة بداية الشهر المريمي، كتبت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"البلد اللي حاميتو العدرا ما بينخاف عليه. اليوم صعب وبكرا أصعب بس الأمل بيخلي كل الإيام الجايي أحلى بشفاعة العدرا مريم. صلوا من قلبكن وانشالله كل صلواتكن مستجابة. كل شهر مريمي وإنتو بخير".

وأيضاً بمناسبة عيد العمال الذي يصادف اليوم، استذكرت إليسا العاطلين عن العمل وكتبت:"بدي عيّد كل العمال بهالعيد يللي منتذكر فيه تعبن وحبّن لشغلن، بس هالسنة بالذات بدي فكّر بكل العاطلين عن العمل يللي خسرو أشغالن. الله يمرّق هالغيمة السودا عن لبنان وتتحسن الظروف".



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