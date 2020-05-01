يسرا ونيللي كريم وآسر ياسين وغيرهم من النجوم ينعون شهداء بئر العبد

ميرنا وليد - بيروت - نعى مجموعة من المشاهير شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

الممثلان المصريان ​آسر ياسين​ و​نيللي كريم​ انضما إلى حملة إطلاق هاشتاغ #حيوهم_فين_ما_كنتم_دول_ماتوا_علشان_سلامكم ونشرا صورتيهما وهما يلقيان التحية، وكتب آسر ياسين :"حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم، بدعوا كل الناس يحطوا صورهم النهاردة حداد على أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم.. رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".

وكتبت نيللي كريم:"بدعوا كل زملائي وكل الفولورز بأنهم يحطوا صورهم النهاردة حداد علي أرواح شهداء مصر من أبطال ورجال القوات المسلحة وتعزية أهاليهم..يا ريت كلنا نستخدم نفس الهاشتاج اللي فوق! رحم الله موتانا وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين من الحادث الغادر".

وكتب الممثل المصري ​عمرو يوسف​: "حسبنا الله و نعم الوكيل، رحم الله شهدائنا أبطال مصر، مصر لن تركع أبداً ⁧⁧‫"

بينما كتبت الممثلة المصرية يسرا :"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ صدق الله العظيم، رحم الله شهداء الوطن الأبرار في مدينة بئر العبد.. ربنا يحفظ مصر وشعبها من الخونة ومن شر الفتن، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وكتبت الممثلة السورية ​كندة علوش​ :"رحم الله الشهداء الأبرار وحفظ الله مصر وشعبها".

الفنانة المصرية ​أنغام​ كتبت :وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ .. صدق الله العظيم، تحية عز وفخر لأرواح شهداء جيش مصر العظيم مصر جيش مصر."

وكتب الكاتب المصري ​مدحت العدل​ : "تماماً مثلما فعل الإرهابيون في مذبحة رفح وفي هذا الشهر الكريم يعودون للإرهاب الأسود في بئر العبد.. بلا ضمائر ولا دين ولا إنسانية .. ولكنهم لا يعرفون ان مصر لن تستسلم ..رحم الله شهداء الوطن .. ومدام هناك الجيش المصري فالنصر لنا إن شاء الله."

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الفنانة المصرية ​مي كساب​ كتبت :"رحم الله شهداء الوطن وحسبنا الله ونعم الوكيل وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر غصب عنكم مهما عملتم مصر وشعبها وجيشها هيفضلو صامدين مش هتقدرو علينا الله المنتقم الجبار هيجيب حق الشهداء يا كفره الإسلام برييء منكم كل رمضان تموتوهم صابمين الجيش المصري خير جنود الارض مش هتقدرو عليهم"

الممثلة التونسية درة كتبت :"رحم الله شهداء مصر {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ}".

الممثل المصري ​شريف رمزي​ كتب :"رحم الله شهداءنا و يارب يجمعنا بهم في الفردوس الأعلي و يا رب إنتقم من كل عدو شيطان شر إنتقام و عدي ببلدنا مصر الغالية علي خير وإحمينا من كل شر يا أرحم الراحمين ".

وكتب الممثل المصري ​محمد هنيدي​:" البقاء لله في شهدائنا وربنا يحمي ولادنا ورجالتنا اللي واقفين بيحمونا وبيضحوا بحياتهم عشان وعشان البلد تفضل بخير".

وكتب الممثل المصري ​محمد إمام​:" إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله شهداء الواجب في بئر العبد وخالص تمنياتي بالشفاء للمصابين ..ربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".

والممثل المصري ​أمير كرارة​ كتب:"رحم الله شهداء الوطن، وربنا يصبر أهلهم".