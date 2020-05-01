أبناء مشاهير اشتهروا أيضاً..راغب علامة وعاصي الحلاني وعمرو دياب وغيرهم

ميرنا وليد - بيروت - بفضل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي الكبير، لم يعد باستطاعة المشاهير إخفاء عائلاتهم، وأبنائهم بالذات ومنهم من اصبحوا يمتلكون آلاف المعجبين بسبب أهاليهم.

ماريتا الحلاني والوليد الحلاني حصدا شهرة واسعة بفضل مواهبهما وقربهما من المتابعين ودخلا عالم الفن والغناء بعد أن عرفا من خلال والدهما الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ اولا ثم بفضل اعمالهما واطلالاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة عفوية.

خالد ​راغب علامة​ اشتهر بالسنوات الاخيرة بفضل علاقته الرائعة مع عائلته ووالده تحديداً الفنان اللبناني راغب علامة، واشتهر بوسامته واعتنائه بشكله الخارجي وممارسة الرياضة .

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تيا ديب ابنة الفنانة اللبنانية ​نوال الزغبي​ رغم ابتعادها عن الفن الا انها عرفت بجمالها ايضا وشبهها بوالدتها وبأزيائها الجميلة التي تتعمد إظهارها على مواقع التواصل الاجتماعي .

أيضا عبدالله ابن الفنان المصري ​عمرو دياب​ الذي رأيناه ببعض الاعمال المصورة مع والده، وجنى دياب التي تشاركه احيانا ببعض الاعمال.