خاص الفن- جوليان معلوف يكشف سر نجاح "بالقلب"

ميرنا وليد - بيروت - تحدث المخرج اللبناني ​جوليان معلوف​ عن اصداء مسلسل "​بالقلب​" الذي يحقق نجاحا كبيرا خلال عرضه حاليا في شهر رمضان المبارك على شاشة الـ LBCI.

وقال جوليان في حديث خاص مع الفن: "كل عمل بيطلع من القلب سيصل للناس حتما، "بالقلب" عمل متكامل بدءً من النص الرائع مروراً بتركيب الكاست نسبة له ويكون حقيقي مثله، وصولاً إلى دور الإخراج الذي يكملهما".

وعما إذا كان يحضر لعمل معين بالفترة القريبة المقبلة قال: "هذه الفترة لا احضر لعمل معين بل اعيش نجاح مسلسل بالقلب".

المسلسل قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غبريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم.

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