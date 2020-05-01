شاهد.. احمد السقا يفاجىء درة بباقة ورد فيها فأر!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مايو 2020 11:03 صباحاً - فاجأ الفنان المصري أحمد السقا ضيفة حلقة الامس من برنامج “اغلب السقا” الفنانة التونسية درة بباقة من الورود ولكن المفاجأة أنه وضع بداخل الورد فأر لعبة،
وقبلت درة الورد موجهة الشكر للسقا قبل أن تلاحظ الفأر، لتدخل في نوبة صراخ، ثم يتدخل السقا ويلقي بالفأر بعيدا.
هذا وقد نجحت درة في كسر سلسلة الانتصارات المتوالية لـ أحمد السقا والفوز بمبلغ المئة الف والذي تبرعب به لمستشفى مجدي يعقوب.
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