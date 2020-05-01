شاهد.. رامي مخلوف يشكو بشار الاسد في ظهور نادر

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مايو 2020 11:03 صباحاً - أطل رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد في ظهور نادر عبر شريط فيديو توجه فيه للأسد مؤكدا استعداده لفتح أوراقه ودفع كافة المستلزمات وقال إنه سيأتي وقت يشرح فيه قصة أملاكه.
وقال مخلوف مخاطبا الأسد :” لن أحرجك ولن أكون عبئا عليك ولكني أريد أن أشرح لك الموقف” وأضاف :” أنت تعرف كم قدمت منذ بداية 2011 وكيف تنازلت عن الأملاك علنا”.
وطلب من الرئيس السوري :” أرسل من شئت لتدقيق الأوراق وهذه هي الحقيقة ولكني تعبت من هذا الطاقم”.
وقال مخلوف أن شركته تقاسم عائداتها والأرباح مع الدولة بالمناصفة هذا دونا عن دفع الضرائب و” نحن نخدم الدولة وكل من يخدم الدولة”.
وأشار إلى أن الدولة غير محقة بمطالبها ويحق له أن يقاضيها وسيضع كل الوثائق في الوقت المناسب.
وختم مخلوف :” هناك مبلغ سيدفع وأرجو يا سيادة الرئيس أن تقوم بنفسك بتوزيعه على الفقراء الذين أنت مؤتمن عليهم”.
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