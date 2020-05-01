بالفيديو – أحمد السقا يرعب درة

متابعة بتجـــــــــرد: حلّت الفنانة درة ضيفة على برنامج “إغلب السقا”، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا، بمشاركة الفنانة رزان المغربي، عبر شاشة mbc مصر.

وخلال الحلقة قدّم السقا لدرة باقة من الورد، إلا أنه دس بين ورود هذه الباقة مجسماً لفأر غير حقيقي، مما أخافها وأرعبها، مؤكدة أنها تعاني من فوبيا الفئران.

حلّت الفنانة درة ضيفة على برنامج “إغلب السقا”، الذي يقدمه الفنان أحمد السقا، بمشاركة الفنانة رزان المغربي، عبر شاشة mbc مصر.

وخلال الحلقة قدّم السقا لدرة باقة من الورد، إلا أنه دس بين ورود هذه الباقة مجسماً لفأر غير حقيقي، مما أخافها وأرعبها، مؤكدة أنها تعاني من فوبيا الفئران.