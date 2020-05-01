بعد قرار حظر ظهوره في الإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

متابعة بتجـــــــــرد: أقام الفنان رامز جلال دعوى قضائية ضد الدكتور طارق سعده بصفته نقيب الإعلاميين، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وذلك في رد فعل سريع على بيان المجلس الأعلى للإعلام.

وطلب رامز في الدعوى الحكم بإلغاء قرار سعدة الصادر بوقف برنامج “رامز مجنون رسمي” المذاع حالياً على قناة “MBC مصر”.

وجاء في الدعوى التي أودعها المحامي أشرف حسين عبدالعزيز عن رامز جلال، أنه فوجئ عبر وسائل الإعلام، وليس عن طريق الإعلان القانوني بإصدار قرار من نقابة الإعلاميين يمنع موكله من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، وذلك تطبيقاً لقانون النقابة.

وأضافت الدعوى أن القرار يعد مخالفاً للقانون ويصل حد البطلان لعدة أسباب، أولها أن رامز جلال عضو بنقابة المهن التمثيلية ولا يعد نشاطاً إعلامياً الأعمال التمثيلية السينمائية أو التليفزيونية أو المسرحية، وكذلك الأعمال الترفيهية طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، حيث إن الفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية لا تعد نشاطاً إعلامياً ولا يخضع لنقابة الإعلاميين.

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وذكرت الدعوى أيضاً أن البرنامج محل النزاع مارس العمل الإعلامي خارج جمهورية مصر العربية أي تم تصويره وإنتاجه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للإجراءات المتبعة بها، ما يعني أنه غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين المصرية.

كما أن نص المادة الأولى من قانون نقابة الإعلاميين تنص على أن “النشاط الإعلامي هو كل نشاط يقوم على بث الأخبار والمعلومات والأفكار أو الآراء أو الحقائق من مصدرها عبر الوسائل المسموعة والمرئية بقصد إبلاغ وتبصير الرأي العام بها. ولا يعد نشاطاً إعلامياً الأعمال التمثيلية والسينمائية والتلفزيونية والمسرحية وكذا الأعمال الترفيهية”.

وأكدت الدعوى أن جميع ضيوف الحلقات لم يتقدم أي منهم بأي شكوى تشير إلى تضرره من البرنامج أو الظهور فيه، ما يجعل القرار الصادر بمنع عرض البرنامج صدر مخالفاً للقانون وبه إساءة وانحراف باستعمال السلطة ويتعين إلغاؤه.