قمر تتعرض لتهديد مباشر.. “سنحرق وجهك أمام ابنك”

متابعة بتجــــــــرد: نشرت الفنانة اللبنانية قمر، عبر حسابها على “إنستغرام”، نص تهديدات وجهت إليها مؤخراً مع الإشارة إلى أنه سيتم تنفيذها بعد عودتها من دبي إلى لبنان.

وظهرت في مقطع مصور قامت الفنانة بحذفه بعد ذلك امرأة تقوم بالتهديد حيث قالت: “نحن في انتظارك في لبنان. وهذه المرة ستكون الآخرة. تلعب مع أسيادك الذين صنعوك وعملوك. سنحرق وجهك أما عيني ابنك”.

وعلى هذا علقت الفنانة: “نحن في شهر وأيام مباركة والأشخاص المجرمون، المهووسون، المستأجرون، وكل حياتهم واقفة ولكن مع القمر وكيف تريد قتل وتدمير قمر وابنها. لم أسأل عن شيء يسمى الخوف لأنني أعتقد أن من أعطاني الروح هو الوحيد الذي يأخذها فقط. واين ماكنتو في أمريكا وسوريا وكندا وبيروت”.

وأضافت: “أنت لا تعتقد أنك تعيش في غابة نستغلها أو نستفيد منها. ولا رمضان ولا العالم كله منهار ولا عم تشوفوا الناس الذين يموتون من مرض كورونا،… من الجوع، مؤسف”.

وذكرت أنها تلقت تهديدات بالقتل لمدة 7 أشهر من أشخاص يقيمون في كندا وسوريا ولبنان. كما أضافت في تعليق على صورة أخرى: “بحب الناس الجدعة يلي مثل قمر مثال للقوة والقدرة على أن تواجه عدوها المأجور يلي بايعين شرفهم وضميرهم لأسباب تافهة وفارغة مثل الشهرة والمال. بس أنا مبسوطة بتعرفو ليش؟ لأن قدرتي أقوى من ما هما متخايلين وهل سيناريو المسخرة رح ينتهي بالطريقة يلي تليق بي أحجام هل الناس قريباً جداً. صبرت ونلت كل واحد رح يرجع لمكانو الصحيح”.