شكوك حول هوية والد طفل جيجي حديد

متابعة بتجــــــــــرد: شكك تقرير لموقع TMZ في أن يكون الفنان زين مالك هو الأب المفترض للطفل الذي أعلنت العارضة جيجي حديد حملها به.

وأشار إلى أن الوالد الحقيقي قد يكون حبيبها السابق عارض الأزياء الأميركي تايلور كاميرون، والذي التقته في أواخر العام 2019.

أمّا والدها محمد حديد، فعلّق على خبر حملها من خلال لقاء مباشر مع متابعيه وقال إنه سيطلق على الطفل اسم ”محمد“ في حال كان صبياً.