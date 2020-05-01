رسالة خاصة من ماغي بو غصن إلى كارول عبود وندى أبو فرحات

متابعة بتجـــــــــرد: توجّهت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن الى الممثلتين كارول عبود وندى أبو فرحات، مثنية على أدائهما في مسلسل ”أولاد آدم“ الذي يشاركانها فيه إلى جانب عدد من الممثلين ويُعرض عبر شاشة mtv.
وقالت ماغي بو غصن في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: ”مبدعتان من بلادي. مشاهد خط السجن بمسلسل ”أولاد آدم“ مشغولة بحرفية وإحساس عالي.. بفتخر فيكن كارول وندى.. كل الحب“.
مسلسل “أولاد آدم” للمخرج الليث حجو والكاتب رامي كوسا، ويجمع إلى جانب النجوم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، مجموعة من الممثلين أبرزهم رانيا عيسى، ندى أبو فرحات، طلال الجردي، كارول عبود، مجدي مشموشي، فيفيان أنطونيوس وغيرهم.
العمل يقدم قصصًا اجتماعية مختلفة في مقاربة جريئة للواقع مع شخصيات المجتمع المختلفة تحت عنوان: “ما في حدا برّا الخطيّة… كلنا أولاد آدم”!
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