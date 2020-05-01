من السعودية.. هجوم على برنامج رامز جلال بأقسى الأوصاف: “تافه ومبتذل”

متابعة بتجــــــــــرد: تعرض برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال لهجوم جديد جاء هذه المرة من الشاعر السعودي ياسر التويجري.
ووجه له الكثير من الانتقادات خلال حلوله ضيفاً على برنامج “الليوان” الذي يعرض على شاشة قناة “روتانا الخليجية”. وأشار إلى أنه يحترم الفنان المصري. إلا أنه وصف ما يقدمه الأخير بأنه “تافه جداً ومبتذل ويحمّي الكبد”.
وتابع أن الناس يشعرون بالانزعاج من البرنامج وأن الجميع يعرف أنه “ملفق” وينطوي على الكذب. وقال: “مع إحتراماتي الشديدة له كإنسان عربي أحترمه وأقدره لكن اذا ودي أتكلم بما يقدم، أي شخصيته كممثل وفنان ومذيع، ما أدري وش يصنف بصراحة، تافه إي حقيقة تافه جداً ومبتذل”. ولم ير في هذا الوصف تجاوزاً للحدود.
وعن احتمال أن يحل ضيفاً على إحدى الحلقات اشار إلى أن رامز جلال لا يجرؤ على دعوته لأنه يعرف أنه يمكنه فضحه في اليوم التالي. واعتبر أن أهمية البرنامج تكمن في الكرسي فقط. ويشار إلى أن “رامز مجنون رسمي” يثير موجة واسعة من الجدل وتم مؤخراً على إثر ذلك منع ظهور الفنان عبر وسائل الإعلام المصرية.
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