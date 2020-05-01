فن ومشاهير

دي جي خالد يثير الجدل بما قاله عن الصوم

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متابعة بتجـــــــــرد: صدم المنسق الموسيقي الأميركي من أجل فلسطيني المعروف باسم دي جي خالد المتابعين بسبب رده على سؤال عن الصوم طُرح عليه خلال لقاء له مع الشيف الشهير نصرت ضمن بث مباشر.

وسأله الأخير عما إذا يصوم خلال شهر رمضان لتلفت إجابته الكثير من الأنظار حين قال: “لن أكذب عليك، أصوم يومًا وأفطر يومًا لأنني أشعر بالخوف على مناعتي بعد انتشار وباء ”.

وعرضه هذا لموجة واسعة من الانتقادات حيث أشار بعض المتابعين إلى أن الخوف من المرض ومن عدوى الفيروس المستجد ليس مبررًا لعدم الصوم. ولفت كثيرون إلى أن الصوم يعمل على تقوية الجهاز المناعي وعلى تحسين صحة الجهاز الهضمي.

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