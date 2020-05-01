بيونسي تنخرط في حملات دعم المتضررين من كورونا

متابعة بتجــــــــرد: نشرت المغنيتان “بيونسي” وميغن ذي ستاليون عملاً مشتركاً سيعود ريعه إلى جمعية خيرية في مدينة هيوستن في ولاية تكساس التي تنحدران منها في إطار جهود مكافحة وباء كوفيد-19.
وشاركت نجمة الراب الصاعدة ميغن ذي ستاليون مع ملكة البوب بيونسي في تقديم نسخة جديدة من أغنيتها “سافدج” التي طرحت أساسا في مارس ضمن ألبوم “شوغا” واحتلت المركز العاشر في سباق الأغاني الأميركية.
وحققت الأغنية انتشاراً كبيراً خصوصاً عبر منصة “تيك توك” إذ نشر عدد كبير من المستخدمين تسجيلات مصورة تظهرهم وهم يرقصون على إيقاعها.
وكتبت ميغن ذي ستاليون عبر صفحتها على تطبيق إنستغرام “كوني من هيوستن في تكساس يعني لي الكثير. كل عائدات الأغنية ستذهب إلى بريد (فور لايف هيوستن) دعما لمدينتنا في مواجهة هذا الوباء”.
وسبق أن تبرعت بيونسي بـ 6 ملايين دولار لجمعيات تهتم بالسكان الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 في هيوستن ونيويورك ونيو أورلينز وديترويت.
وفي مطلع أبريل، أعلنت ميغان ذي ستاليون عن شراكة مع «أمازون» لتوزيع أجهزة لوحية في دار للمسنين في هيوستن.
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