إتهام ميريام فارس إلى الواجهة من جديد

متابعة بتجـــــــــرد: رغم مرور أكثر من ست سنوات على عرضه لأوّل مرّة عام 2014، يعود مسلسل “إتهام” بطولة النجمة اللبنانية ميريام فارس، كما في كل عام، إلى الواجهة من جديد خلال شهر رمضان المبارك.

المسلسل الذي حصد أعلى نسبة مشاهدة لدى عرضه في السباق الدرامي لرمضان 2014، عاد ليشغل الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي منذ بداية رمضان هذا العام.

ويتابع مسلسل “إتهام” من خلال موقع “يوتيوب”، عدد كبير من محبّي ميريام فارس في الوطن العربي وهو ما يظهر بوضوح من خلال التغريدات التي تصلها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.

ويعتبر “إتهام” البطولة الأولى والوحيدة لميريام فارس في الدراما التلفزيونية، أمّا عودته إلى المشهد الدرامي في كل عام، دليل قاطع على تميّز ميريام في التمثيل كما في الغناء ورغبة جمهورها بأن تعيد هذه التجربة في عمل جديد.

أحداث الدراما الاجتماعية العاطفية “إتهام”:

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حكاية تبدأ في إحدى القرى اللبنانية، وتصل حبكتها الدرامية إلى ذروتها حين تطأ أقدام ثلاث فتيات أرض القاهرة، بحثاً عن تحسين وضعهن المعيشي، لكن يقعن فريسة عصابة تعمل في الدعارة.

تبدأ أحداث المسلسل الذي كتبته كلوديا مرشليان واستوحته من قصة حقيقية، بلحظات سعادة تعيشها الصديقات الثلاثة “ريم” (ميريام فارس)، و”سهى” (سارة أبي كنعان)، و”مي” (آية طيبة) إثر توقيعهن عقد عمل مع أحد مصانع النسيج في العاصمة المصرية القاهرة. لكن فرحتهن لن تكتمل إذ سرعان ما يكتشفن بأنهن وقعن ضحية مؤامرة، ليُفرض عليهن بالتالي العمل في الدعارة. هنا، تنفصل الصديقات الثلاث، ويرسم لكل منهن مصير مختلف عن الأخرى، وتشاء الظروف أن تلتقي “ريم” بالمحامي “كامل” (عزت أبو عوف)، الذي يدافع عنها ويثبت براءتها. لكن، ورغم صدور حكم البراءة بحقها، ستواجه “ريم” رفضاً من شقيقها “ابراهيم” (نيكولا مزهر)، ومن خطيبها “وليد” (طوني عيسى)، ما يجعلها تعود أدراجها إلى القاهرة، ثم توافق على الزواج من “كامل”.

أما بعد وفاة هذا الأخير، فتعيش “ريم” قصة حب جديدة مع “خالد” (حسن الرداد)، لكنها تكتشف فجأة ارتباط “أشرف” (أحمد خليل) والد حبيبها الجديد، بالعصابة التي كانت تسبّبت أولاً في ضياع مستقبلها. آنذاك، تتمرّد “ريم” وتتّخذ قرارها بالمواجهة، لتبدأ رحلتها مع الانتقام ممن ظلمها. في سياق متصل، تتفرّع الأحداث لتجعل من “ريم” أيضاً عرضة لحرب شرسة من أطراف مختلفة، أولها العصابة التي تراقبها باستمرار، ثم شقيقها، وخطيبها السابق، وكذلك الحبيبة السابقة لزوجها (رانيا محمود ياسين)، والحبيبة الحالية لحبيبها (رشا مهدي).

في موازاة ذلك، تحمل القصة أحداثاً أخرى، أبطالها تقلا شمعون، وكارمن بصيبص، وجوي سلامة، ونهلا داوود، وناظلي الرواس، وفادي ابراهيم، وعلي منيمنة، ووليد العلايلي، وتانيا فخري، ليلى قمري وغيرهم من الممثلين اللبنانيين والمصريين. كما يطل في العمل الممثل اللبناني القدير صلاح تيزاني المعروف بـ “أبو سليم”. أما الإخراج فيحمل توقيع المخرج الشاب فيليب أسمر.