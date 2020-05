مهرجانات السينما العالمية تتحد "أونلاين" ضد كورونا

دشنت مبادرة عالمية تضم 20 مهرجانا سينمائيا مختلفا من جميع أنحاء العالم، لتحدي ظروف تفشي فيروس كورونا، تحت عنوان "كلنا واحد.. مهرجان السينما العالمية" (We Are One: A Global Film Festival)، وتشمل بث جميع هذه المهرجانات لعدد من الأعمال السينمائية الجديدة عبر يوتيوب.

وحسبما أفاد موقع highsnobiety.com، فإن المبادرة عبارة عن بث افتراضي لأبرز أفلام المهرجانات المشاركة بالمبادرة على مدار 10 أيام.

وقال الموقع إن من ضمن المهرجانات السينمائية الكبرى المشاركة بهذه المبادرة كلا من مهرجاني كان السينمائي الدولي، و"صاندانس" السينمائي.

وستبث القنوات الرسمية لهذه المهرجانات على موقع يوتيوب مجموعة مختارة من الأفلام من فئات الأفلام القصيرة والوثائقية والروائية الطويلة والموسيقية والكوميدية.

وتستمر فعاليات هذه المبادرة في الفترة 29 من مايو/أيار إلى 7 يونيو/حزيران 2020، وإلى جانب مهرجاني "كان" و"صاندانس" ستشارك بها مهرجانات بارزة مثل "تورنتو"، و"برلين"، و"فينيسيا".