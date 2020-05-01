أول تعليق من جيجي حديد حول حملها من زين مالك

أكدت عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد أنها سترزق بطفل من صديقها زين مالك، مؤكدة إنهما في سعادة غامرة بهذا.

وظهرت “حديد”، عن بُعد في برنامج “تونايت شو” لإعلان النبأ بعدما ضجت وسائل الاعلام بهذا الخبر على مدى الأيام السابقة.

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وشددت الى أنهما يستمتعان بقضاء الوقت معًا وسط إجراءات العزل المنزلي لمكافحة فيروس كورونا. وأضافت ”من اللطيف أن نكون في المنزل معًا ونعيش هذه التجربة (الحمل) يوما بيوم”.

وبدأت العلاقة بين حديد ومالك في نهاية 2015. وظهرا معًا في فيديو موسيقي رومانسي لمالك يحمل اسم (بيلوتوك) في 2016 ثم في حفل مت جالا للأزياء في نيويورك.

وأعلنا انفصالهما في 2018 لكنهما شوهدا معا في كانون الثاني/يناير في نيويورك.