ورد الخال الى هذا المسؤول: “يا بلا ضمير”

اتخذت الممثلة اللبنانية ورد الخال قراراً بأن لا تتكلم بشيء بإستثناء الفن، لكن الوضع الاقتصادي الخطير في البلد دفع بها الى كسر حاجز الصمت، حيث صبّت جام غضبها على كل مسؤول سرق المواطن اللبناني.

وكتبت ورد على حسابها عبر موقع انستغرام بما معناه أنها اتخذت القرار أن لا تتكلم بشيء إلا بالفن لكن غضبها كبير جداً من كل مسؤول سرق اموال الشعب. وتابعت كاشفة انها تريد سحب أموالها من ATM ، ولكن “المكنات فاضية.. لا لبناني ولا بلوط… يا سارقين يا ناهبين يا بلا ضمير”.

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من جهة أخرى، تطل “الخال” خلال شهر رمضان المبارك في مسلسل “دارين” ضمن سلسلة “الحب جنون” والذي يجمعها مع الفنان السوري عباس النوري.

نذكر ان شركة الانتاج مروى غروب كانت قد أعلنت عن عدم متابعة تصوير مسلسل “عشيق اميّ” بطولة ورد الخال، خالد القيش وذلك بسبب تواجد الأخير في دبي ولاستحالة حضوره في الظرف الراهن بسبب اغلاق المجال الجوي بين لبنان ودبي للحدّ من انتشار فيروس كورونا. على ان تستكمل الشركة التصوير فور عودة الحياة الى طبيعتها.

المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، بطولة ورد الخال، خالد القيش، وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع، جوزف حويك وغيرهم. وكان من المتوقع عرضه في رمضان 2020 على شاشة “الجديد”.