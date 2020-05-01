نيو لوك زينة مكي… الجمهور يحسم النتيجة

مؤخرًا، صدمت الممثلة اللبنانية زينة مكي الجمهور بلون شعرها الأشقر الجديد، وذلك بعدما استغنت عن لون شعرها الأسود الذي إشتهرت به.

زينة اختارت التغيير في اللوك ليتناسب مع دورها الجديد في مسلسل “دانتيل” الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2020 ولكنه تأجل بسبب عدم تمكن شركة الانتاج ايغل فيلمز من إنجاز تصويره وتسليمه قبل الشهر الفضيل بسبب أزمة فيروس التي ضربت العالم وتوقف التصوير قسراً.

وحول التغيير الذي طرأ على شكل زينة مكي، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “الممثلة زينة مكي شقراء من أجل مسلسل دانتيل؟”.

أتت النتيجة 54% حبيت و46% ما حبّيت وذلك بعدما صوت أكثر من أربعة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

المسلسل يضم نخبة من أبرز النجوم نذكر منهم: زينة مكي، محمود نصر، سلوم حداد، سارة أبي كنعان، نقولا دانيال، نهلة داوود وغيرهم. العمل مستوحى من “فورما” أجنبية بعنوان Velvet تعمل على السيناريو والحوار فيه الكاتبتان سماء عبدالخالق وإنجي القاسم، اخراج المثنى صبح.