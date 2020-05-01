خالد يوسف يؤكّد أنّ برنامج رامز جلال "كله تمثيل" ويُوجّه رسالة لمهاجميه

اعترض المخرج المصري خالد يوسف، على قرار نقابة الإعلاميين في مصر وبعض الأصوات المنادية بمنع عرض برنامج مقالب رامز جلال من الفضائيات، بعد بيان مستشفى الصحة النفسية بأن برنامج "رامز مجنون رسمي" يؤثر على الحالة النفسية للأطفال، معتبراً أن برنامج المقالب الشهير هو تمثيل في الأساس، بين مقدم البرنامج والضيوف، الذين يعلمون مسبقًا بأنه مقلب.

ونشر يوسف، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، منشورا بيّن فيه أسباب اعتراضه على قرارات المنع لبرنامج "رامز مجنون رسمي"، قائلاً: "ضد المنع.. ده مبدأ ولا أحيد عنه لأن التحكم في أذواق الناس مش من حق أي حد".

وتابع: "برنامج رامز جلال قائم على تمثيل الضيف أنه قال يعني أخد مقلب.. ولو تجاوز رامز معاه هما أحرار مع بعض.. الضيف جاي بإرادته وعارف اللي هيحصل وواخد فلوس .. ورامز واخد فلوس والشركة المنتجة بتكسب فلوس والقناة بتكسب فلوس الإعلانات والمعلنين نفسهم بيكسبوا فلوس أكتر من كل دول والمشاهدين أحرار وعاملينه تريند يوميا".

وأردف: "أما بقي اللي يقولي إهدار منظومة القيم وكلام من التخين ده أقوله عندك مليون حاجة أهم مليون مرة من برنامج بتهدر فيه القيم ومبتنطقش خوفا أو إيثارا للسلامة فبلاش ندعي بطولات كاذبة".

واتفق أغلب متابعي خالد يوسف مع رأيه في احترام ذوق المشاهد، وقال أحدهم: "أنا رأيي من رأيك ده برنامج وبصراحة حلو اللي عاجبه يتفرج واللي شايف إنه وحش ما يتفرجش دي الفنانين بيكونوا عارفين أنه برنامج رامز واللي عاوز بيروح واللي بيرفض خلاص".

وقال آخر: "صح لسانك يا استاذ .. ورامز له جمهوره وما غصب الناس تجي الكل عارف إنه تمثيل في تمثيل"، وثالث: "كل يوم رأيك أحلى من اللي قبله حضرتك فاهم عقول الناس من قبل ما يفكروا بيقولوا إيه عندك حق في كل كلمة كتبتها".

وأحدث برنامج "رامز مجنون رسمي"، ضجة كبيرة وجدلاً واسعا، منذ انطلاقه أول رمضان الجاري وحتى يومنا هذا، وسط شكاوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وأخرى لنقابة الإعلاميين المصرية التي اتخذت قرارا حاسما اليوم الأربعاء.

وقررت نقابة الإعلاميين في مصر، منع ظهور الفنان رامز جلال بكافة وسائل الإعلام داخل مصر، لحين توفيق أوضاعه القانونية حول التجاوزات التي انتهجها برنامجه الرمضاني "رامز مجنون رسمي".

واستضاف "رامز مجنون رسمي"، حتى الآن الفنانة المصرية غادة عادل، واللاعب التونسي علي معلول، والفنانة ياسمين صبري، وأمينة خليل، والفنان السعودي حسن عسيري، والنجمة المصربة ياسمين رئيس.

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