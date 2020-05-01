اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365" من بيروت: تصدرت الفنانة آمال ماهر قائمة الأكثر رواجاً على العديد من المواقع والمنصات مثل يوتيوب وغوغل وتويتر بعد طرحها لأغنية بعنوان "اللي قادرة" من مسلسل "ليه لأ".

وقالت آمال ماهر: " اللي قادرة أغنية تنتصر لأحلام المرأة وتحفزها على النجاح وسعيدة منذ انطلاق الأغنية بردود الأفعال التي وصلت لي من تعليقات الجمهور ".

أغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبد الله، ألحان وتوزيع خالد عز وهي أغنية تتر مسلسل "ليه لأ" الذي سيعرض قريباً على قنوات MBC و منصة "شاهد"، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف وبطولة امينة خليلة ومن انتاج شركة EProducers.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ، والحان رابح صقر، ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهورها ومتابعيها.