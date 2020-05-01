"الخليج 365" من بيروت: إنضمت المُغنّية المصريّة شيرين عُمر المعروفة بـ Cheen إلى عائلة "Universal Music MENA" وأطلقت أغنيتها الأولى مع الشركة بعنوان "إسمي".
الأغنية من نمط موسيقى الإندي بوب، أرادت Cheen من خلالها أن تختبر أسلوباً جديداً في الغناء والتعبير.
عن "إسمي" قالت المغنية الشابة: "إنّها أغنية هادئة لكنّها في الوقت نفسه مُستوحاة من الغضب. أنتقل من خلالها في مُخيّلتي إلى عالمٍ مُتعافٍ وسليم حيث لا قيود تمنعني من تحقيق طموحاتي.
وهي تعكس الوحدة التي تكشف عن ما في أعماقنا وتكون مصدر الهام لنا".
يذكر أنّ "إسمي" من كلمات شيرين عُمر وألحان شيرين وعلي القيلوبي الذي قام أيضاً بالتوزيع والميكس والماستر. والأغنية مُرفقة بفيديو كليب مُصوّرعلى طريقة اللقطة الواحدة وهي تقنيّة صعبة حقّقها محمد عذّاب بنجاح والهدف من ورائها هو نقل السلاسة وروح الفرح الطاغيين على الأغنية.
الجدير بالذكر أنّ Cheen- التي ولدت في الإسكندريّة- هي مُغنّية وكاتبة أغاني ومُلحّنة وعازفة غيتار. بدأت رحلتها الفنيّة مع موسيقى الروك والميتال، ثمّ إنتقلت إلى البوب روك والإندي روك.
كانت هذه تفاصيل خبر Cheen تُطلق أغنيتها الأولى مع Universal Music MENA لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.