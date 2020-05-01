شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يكشف كواليس تغيير اسم المسلسل من "وصل أمانة" لـ"عمر ودياب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان على ربيع عن سبب تغيير اسم المسلسل الذى يقوم ببطولته هو والفنان مصطفى خاطر من "وصل أمانة" لـ"عمر ودياب"، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، حيث أكد أنه قبل رمضان بأيام اقترح خاطر تغيير الاسم، وذلك لأن اسمهما خلال الأحداث عمر ودياب، وبالتالى قال لما لا نقوم بكتابة الاسم على البوستر الرسمى للعمل بهذا الاسم، كما نكتبه بنفس طريقة الفونت الذى يقوم بها الهضبة عمرو دياب.

وما إن اقترح خاطر الفكرة حتى رأى الجميع أنها فى حد ذاتها ستكون إفيه جامد جداً مع الجمهور، وبالفعل بمجرد الكشف عن البوستر حتى تفاعل معه قطاع كبير من الجمهور ممن رأى الأمر مختلفا تمام.

المسلسل يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.

وكان النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى قد شارك خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON في تمام الساعة 6.30 بعد الإفطار مباشرة والحياة الساعة 9 مساءا يومياً طوال أيام شهر رمضان.