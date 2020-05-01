شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكاية أغنية فؤاد المهندس وصباح "الراجل دا هيجننى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الدويتو الأشهر فى رمضان "الراجل دا هيجننى" لصباح وفؤاد المهندس علامة من علامات الشهر الكريم، خاصة أنها تعالج بعض السلبيات الاجتماعية علاوة على أنها تحفة فينة أبدع فيها حسين السيد بوضع كلماتها لتحتضن ألحان العبقرى محمد الموجى بأسلوبه السهل الممتنع وبخفة دم فؤاد المهنس وروح صباح الجميلة ليقدموا لنا هذه التحفة الفنية، وفى التقرير التالى نعيش أجواء بداية الدويتو.

اسم الأغنية الأصلى هو "رمضان قال احمدوه" والأغنية كلمات حسين السيد ولحن محمد الموجى، ومن إخراج محمد سالم، والأغنية أنتجت بين سنة 1961 و1962 وفى حفلة لصباح سنة 1962 طلب منها الجمهور الأغنية، ولأن فؤاد المهندس كان غائباً، حل محله المنولوجست والممثل "أحمد غانم"، وقام بدور الغائب فؤاد المهندس، مضيفًا جواً من المرح والفكاهة، والسخرية على الرغم من كونه غير متقن لكلمات الأغنية.

وسبق أن حكت الشحرورة قصة هذه الأغنية فقالت: "فى إحدى المرات كنت أزور فريد الأطرش، فالتقيت الشاعر حسين السيد، وأبلغنى أن لديه أغنية جديدة عن رمضان وأنها ستنال قبولى، وبالفعل أعجبت بالأغنية بالرغم من اعتراض بعض الأصدقاء على كلماتها، تمسكت بها بشدة، وأعطيتها للموجى ليلحنها، واتفقنا مع المخرج محمد سالم لإخراجها، وطلبنا من فؤاد المهندس أن يشارك فيها، ونجحت الأغنية نجاحًا مذهلًا".

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وتقول الأغنية "الراجل ده هيجننى هيجننى، طير مفاتيح عقلى منى هيجننى" ثم تضيف لتوضيح أسباب صراخها: "ييجى رمضان.. وخناقه يزيد، عايز طباخة سكة حديد، اللحمة 3 أشكال وطيور بجنيه وريال، ويوماتى رز ومكرونة.. وكنافة باللوز وعلب تونة، غير السلطات.. والمحشيات والمشويات"، ثم يظهر زوجها الذى تبدو عليه البساطة والاستسلام وقلة الحيلة ليقول ويده على خده: "يا أخواتى صايم وراجل شقيان ومراتى عايزة تجوّعنى حتى فى رمضان".

ونجاح الأغنية أغرى صناعها بوضع كلمات أخرى على نفس اللحن فى ديويتو جديد بعنوان الجلابية ومن كلمات نفس المؤلف حسين السيد وتقول كلمات الدويتو الراجل دا هيجننى هيجننى .. مش عايز ابدا يفهمني هيجنني .. بيصبحني ويمسيني بالجلابية .. وسعات يتقمع ويفصل منها طاقية .. ويروح الشغل كدا بمنظر أنا ما بحبوش .. بجونله طويلة وليها داير بنسميه كلوش .. جبتله من غلبي ومن جيبي بنطلونين وتلت قمصان .. حاجة عليها القيمة وليها قمتها يسهر بيها في أي مكان . علي اللي عمله فيا .. وللي قاله عليا .. بتستعر من البلدي ولبس البلدي .. ودا لبس عمامي وجوز خالتي وابويا وجدي .. عايزة تهزأني .. يا غلبي انا مش قصدي .. انا عايزاك تبقي صورة جديدة لنهضة بلدي .. ضيع المهيه وجاب في العند فيا صديري وجلابية .. من ساعة المغربية ولقينه تافش ريشة ويقولي هي هتتالكل يا خواتي زاحم نفسك بالقوي كدا ليه .. البنطلونين والثلاث قمصان دول عيبهم ايه طب دا انت بيبقي عليك منظر والمطرة بتمطر .. ولا في الصيف لما تشمر ..الراجل دا هيجنني هيجنني .. مش عايز ابدا يفهمني هيجنني .. بيصبحني ويمسيني بالجلابية .. وسعات يتقمع ويفصل منها طاقية".