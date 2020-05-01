تراند اليوم : جدل "أم هارون".. إسرائيل تستشهد بمدونة مصرية للرد على المهاجمين

استشهدت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بمدونة مصرية في سيتاق الجدل الذي أثاره المسلسل الرمضاني "أم هارون" الذي يتناول تاريخ اليهود في شبه الجزيرة العربية، والذي اعتبره مراقبون أحدث إشارة على التطبيع بعد تطور لافت في العلاقات بين الدول الخليجية والدولة العبرية خلال السنوات الأخيرة.
وقالت إسرائيل بالعربية عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "مسلسل ام هارون والخلط بين التاريخ والتسييس.. في مقال نشرته على موقع قناة الحرة، تكتب نيرڤانا محمود مدونة مصرية أنه كالعادة وجهت اتهامات التطبيع مع إسرائيل ضد المسلسل الخليجي أم هارون حتى قبل عرضه، متمنيتا من سكان الخليج ألا يستقبلوا المسلسل بلا تشنج أو رفض".
وتدور قصة مسلسل "أم هارون" حول سيدة يهودية تعاني مصاعب ومشاكل كثيرة في دولة خليجية، وهو إنتاج مشترك بين شركتين إماراتية وكويتية، ويحمل رسائل مبطنة عن اليهود ومعاناتهم، بحسب منتقدين.
وتدور أحداث مسلسل "أم هارون" من بطولة الفنّانة الكويتية حياة الفهد، حول "امرأة تعاني الكثير من المتاعب بسبب ديانتها اليهودية".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم مجموعة قنوات (MBC) مازن حايك لبرنامج Trending الذي يعرض على شاشة (MBC4)، إن العمل ينطوي على بعد إنساني حيث يسلط الضوء على ممرضة تهتم بمداواة آلام الناس.
ورأى أن "هذا يتماشى مع ما يشهده واقعنا من جهود تبذلها الطواقم الطبية حول العالم من أجل العناية بمرضى فيروس كورونا المستجد".
وأشار إلى أن في حبكة "أم هارون" أيضًا بعد آخر يرتبط بالتسامح ويظهر صورة لمنطقة الشرق الأوسط تتسم بحوار الأديان والعيش المشترك على عكس صورة الدمار والقتل واليأس والخوف.
ولفت إلى أن "MBC تريد استثمار طاقاتها في هذا النوع من المحتوى وأن العمل درامي خيالي وأنه لا يمكن محاسبته على أنه عمل وثائقي".
واعتبر أن الجدل الذي دار حوله خرج من سياق الدراما والخيال مع التشديد على حق القيمين عليه في الإبداع. فيما علق على تهمة التطبيع بالقول: إن الموضوع يتمحور حول السيدة اليهودية التي التي تهتم بكل الناس بعيداً عن الواقع السياسي.
وباستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.
لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تحسن العلاقات مع العديد من الدول العربية من دون تسميتها
ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي، في 26 يناير الماضي، مرسومًا يسمح بزيارة الإسرائيليين للسعودية رسميًا، لـ"المشاركة في اجتماعات تجارية، أو البحث عن استثمارات، على أن لا تتجاوز الزيارة 9 أيام"، إضافة إلى أغراض الحج والعمرة بالنسبة للمسلمين في إسرائيل.
لكن في اليوم التالي، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل، ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة حاليًا".
وأضاف: "عندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد".
— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic)
مسلسل ام هارون والخلط بين التاريخ والتسييس..— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 30, 2020
في مقال نشرته على موقع قناة الحرة، تكتب نيرڤانا محمود مدونة مصرية أنه كالعادة وجهت اتهامات التطبيع مع إسرائيل ضد المسلسل الخليجي #أم_هارون حتى قبل عرضه، متمنيتا من سكان الخليج ألا يستقبلوا المسلسل بلا تشنج أو رفض pic.twitter.com/ndiPVAXVm5