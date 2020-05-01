تراند اليوم : جدل "أم هارون".. إسرائيل تستشهد بمدونة مصرية للرد على المهاجمين

مسلسل ام هارون والخلط بين التاريخ والتسييس..



في مقال نشرته على موقع قناة الحرة، تكتب نيرڤانا محمود مدونة مصرية أنه كالعادة وجهت اتهامات التطبيع مع إسرائيل ضد المسلسل الخليجي #أم_هارون حتى قبل عرضه، متمنيتا من سكان الخليج ألا يستقبلوا المسلسل بلا تشنج أو رفض pic.twitter.com/ndiPVAXVm5