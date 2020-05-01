رحيل أرملة عبد الله غيث وحب حياته

ميرنا وليد - بيروت - رحلت منذ قليل أرملة الممثل ​عبد الله غيث​ السيدة ​وجيهة علي إبراهيم​.

وأعلن عن الامر إبن الممثل الراحل الحسينى عبدالله عبر صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ، وأوضح أن العزاء سيقتصر على مراسم الدفن بمدافن الأسرة بمقابر الغفير.

يذكر أن عبد الله غيث جسد ببراعة شخصيات ما زالت مطبوعة إلى اليوم في ذاكرتنا.

وعلى صعيد حياته الزوجية أحب عبد الله غيث إبنة خالته وجيهة، وتزوجها في سن مبكرة الـ18 عاماً، ورافقته طيلة حياته ونتج عن هذا الزواج ثلاثة أولاد هم أدهم، الحسيني وعبلة.

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