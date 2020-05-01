محمد رمضان يتراجع وشيرين عبد الوهاب في الصدارة

ميرنا وليد - بيروت - هذا الأسبوع حلقة جديدة من برنامج توب 10 الفن، يتخلّلها منافسة قويّة بين أغنيات نالت أعلى نسبة من المشاهدات على يوتيوب والـ LiveStreaming، ونسب الإستماع على التطبيقات الموسيقية، والطلب على الإذاعات والتلفزيون.

كما تتميّز هذه الحلقة بدخول ثلاث أغنيات طُرحت في الفترة الماضية، حيث شجّع النجوم المتابعين على البقاء في المنزل في ظل تفشي فيروس كورونا منها اوبريت "إنت أقوى" التي جمعت ​سميرة سعيد​ و​صابر الرباعي​ و​وائل جسار​ و​كارول سماحة​ و​تامر حسني​ و​محمد منير​ وتتقدّم الفنانة اللبنانية ​إليسا​ في السباق هذا الأسبوع من خلال أغنية "هنغني كمان وكمان" والتي صورتها كليب مع الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ وتحافظ الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ على الصدارة.

وتستمرّ أغنيات أخرى في المنافسة على المراتب العشر، منها أغنية ​حسن شاكوش​ "شارع أيامي" الخاصة بمسلسل ​محمد رمضان​ "البرنس"، أغنية الفنان الإماراتي ​حسين الجسمي​ "منعدي"، أغنية الفنانة اللبنانية كارول سماحة "مش هعيش"، ​راغب علامة​ "إنتوا أملنا"، وحسين الجسمي "بنعدّي"، ​عيسى المرزوق​ "حمدلله"، ​رامي عيّاش​ "يا حب يا صعب"وأغنية ​فادي اندراوس​ "البنونكي ردولي مالي".

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