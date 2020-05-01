مع بداية الشهر المريمي..زين العمر يرنم "يا مريم البكر فقت"

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني ​زين العمر​ بمناسبة بداية ​الشهر المريمي​، فيديو وهو يرنم بصوته للسيدة العزراء ترنيمة بعنوان "​يا مريم البكر فقت​".

وكتب زين تعليقاً على الصورة، " ١ أيار بداية الشهر المريمي "يا مريم البكر فقت"، أيتها العذراء مريم بقدملك صوتي على نيّة بيوتنا وعائلاتنا وأطفالنا إحمينا واحمي كل البشر من كل الأمراض والأوبئة ... واحمي وطننا الحبيب لبنان، رنموا معي من وين ما كنتوا".

وكان قد نشر زين صورة العذراء مريم، وكتب تعليقاً:"إم الفادي وإم الكون وإم المسكونة كلا ... الشهر المريمي ١ أيار شهر العذراء مريم، إحمي بيوتنا وعائلاتنا وأطفالنا واحمي وطننا الحبيب لبنان وابعدي الأمراض والأوبئة عنا وعن جميع البشر تضرعي لأجلنا".

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