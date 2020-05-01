تراند اليوم : ثامن حلقات الفتوة – ياسر جلال يسقط في غرام مي عمر

شهدت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل الفتوة الذى يعرض على شاشة الحياة لقاء بين ليل الفنانة مى عمر وحسن الجبالى الفنان ياسر جلال محاولا إقناعها بانه ليس الفارس الملثم الذى حررها ولكنها متأكدة أنه هو.

كما شهدت الحلقة ذهاب شكر بنت المعددة الفنانة هنادى مهنى إلى الفتوة صابر الفنان أحمد خليل وابنته ليل لتؤكد له أن والدة ليل مازالت على قيد الحياة.

بدأت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل ” الفتوة ” لياسر جلال بمشهد رومانسي بينه وبين ” ليل ” مي عمر تبادلا فيه نظرات الاعجاب وكشفت له مي عمر عن معرفة سره وحقيقة زى الملثم الذي يستخدمه في نيل حقوق الناس ورد مظالمهم وتكشف معرفتها بأنه أنقذها من الخطف وأنها لن تنسي له هذا الفعل.

وعلي الجانب الآخر نجد عايدة رياض إم ” عزمي ” أحمد صلاح حسني تطلب من ابنها الوصول لوالدة مي عمر” أحباب” والتخلص منها قبل أن يصل إليها أحمد خليل ويكشف خداعها له، ويبدو واضحا من المشهد أن لها يد في إخفائها وإخبار الفتوة بإنها ماتت بينما الحقيقة أنها مازالت علي قيد الحياة .

من ناحية أخرى ظهر الأعور الفنان مجدى فكرى مع الفنان سيد اللبان الفنان رياض الخولى وهو يهدده بفتش سره وأنه سوف يقول للمعلم صابر وعزمى بان اللبان هو من خطف ليل.

واعطى اللبان للأعور نقودا لإصلاح العشش وأنه سوف يطلبه في شغلانه تحتاج إلى أقوياء خلال الأيام المقبلة.

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من ناحية أخرى حكى حسن الجبالى للفنان عهدى صادق الذى يعمل معه في دكانه الذى تحطم على سره وعثوره على كنز الدم وأنه في حيرة ماذا سيفعل به ونصحه عهدى بأن يرميه في البحر ويتخلص منه حتى لا تلطخ يداه بالدماء كما هو مكتوب في مخطوط الشيخ هلالى ووصفه بكنز الدم.

وتضمنت الحلقة نزول الفتوة صابر إلى حارة الجمالية ليعرف ما يدور وراء ظهرة واستقبله الناس بالفرح والهتافات، وانتهت الحلقة بظهور سليمان عيد من الناس الغلابة في حى الجمالية محاولا الهجوم على الفتوة صابر أثناء حديثة مع حسن الجبالى وقال للفتوة اوعى تفتكر اننا بنحبك احنا مشوفناش يوم حلو من ساعة موت أحمد الجبالى.

مسلسل “الفتوة” تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم ياسر جلال مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة.

شاهد الحلقة كاملة..