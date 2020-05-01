تراند اليوم : عايدة رياض تروي قصة اتهامها بالدعارة وتكشف ديانتها الحقيقة

توك شو

كشفت الفنانة عايدة رياض كواليس جديدة في القضية الشهيرة التي تعرضت فيها للحبس بتهمة ممارسة الدعارة في الثمانينيات والتي كادت أن تنهي مسيرتها المهنية قبل أكثر من 30 عاما.

وأوضحت خلال حديثها ببرنامج “خط أحمر” تقديم الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم” أن الأزمة بدأت بعد زعم إحدى الفتيات حصولها على 100 دولار مزورة منها برغم أنها كانت لا تتحرك خارج المنزل إلا برفقة زوجها الفنان الراحل محرم فؤاد الأمر الذي استدعى القبض عليها والتحقيق معها.

وأضافت أنها عندما ذهبت برفقة زوجها للتحقيق معها في مديرية الأمن فوجئوا بأن الأمر له علاقة بزوجة مخرج لها تاريخ في ممارسة أعمال منافية للآداب لافتة إلى أنه تم توجيه سؤال لها عن علاقتها بهذه السيدة حينها أجابت: “والله معرفش عنها حاجة سوى أنها زوجة المخرج الفلاني واتصلت بيا مرة واحدة كانت بتسلم عليا فيها وبس”.

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وأوضحت رياض أنها ليس لها علاقة بالتكنولوجيا، ولا تستطيع التعامل معها، متابعة: “شوفت صورة حد حاطط صورتي وعاملي عمرة، وحد باسمي رادد عليه، وأنا أصلًا مسيحية ومش عندي فيسبوك، وتحدثت وقتها مع أشرف زكي”.

واستكملت رياض، قائلة: “بعدها زهقت وبقول إللي عايز يصدق يصدق وربنا أعلم بكل شيء”.