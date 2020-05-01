شاهد.. زاهي حواس: المصريون ليسوا عربا أو أفارقة.. نحن شعب مميز!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مايو 2020 09:00 صباحاً - اعتبر الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الأثار الأسبق، ان المصريين ليسوا افارقة او عربا بل انهم شعب مميز.

ونفى، زاهي حواس، خلال حوار مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج “رأي عام”، المذاع على فضائية “ten” مساء الخميس، أن وجود تشابه في الملامح بين المصريين وحتى الصعايدة والافارقة.

وتابع بعد ان أكد احترامه للشعوب العربية بالقول “نحن نتكلم عربي واغلبنا مسلمون ولكن هل نحن شعب مميز ولنا شكل خاص”.

من ناحية أخرى، أشار زاهي حواس، إلى أنه يعكف الآن على كتابة عدد من مذكراته، قائلًا إنها تصلح لعمل فنى، مضيفًا: “أرشح محمد رمضان لأن يقوم بدور رمسيس الثاني وأخناتون”.