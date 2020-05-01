معتصم النهار حديث السوشيال ميديا في السعودية بسبب هذا التصريح!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مايو 2020 09:00 صباحاً - اثار الفنان السوري معتصم النهار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحه انه من مواليد المملكة العربية السعودية.
كلام معتصم النهار جاء خلال اتسضافته في برنامج “سهرانين” مع الفنان امير كرارة حيث قال انه من مواليد منطقة الدوادمي في السعودية.
وقد تناقل العديد من الناشطين السعوديين تصريح معتصم النهار معلقين عليه باسلوب طريف.
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