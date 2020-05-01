شاهد.. مرتصى منصور يتهم رامز جلال بالماسونية ويناشد بن زايد وبن سلمان!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مايو 2020 09:00 صباحاً - واصل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، هجومه العنيف على مواطنه الفنان رامز جلال على خلفية برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي يعرض حاليا على شاشة قناة ‘mbc مصر’ في رمضان.

ووجه مرتضى منصور عدد من الاتهامات الى رامز جلال كان منها انه ماسوني مستدلا على ذلك بالخواتم التي يرتديها في يده.

واضاف مرتضى منصور، في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الماسوني “لا يعترف بأي دين مثل عبدة الشيطان”.

ووجه مرتضى منصور مناشدة الى الشيخ محمد بن زايد قائلا “هل تليق بشركة اماراتية ان تنتج هذا البرنامج الذي يهان به المصريين والعرب اناشدكم كحكماء العرب ان توقفوا هذه المهزلة”.

ثم توجه مرتضى منصور الى الامير محمد بن سلمان قائلا “بخاطب الامير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية المحترم هل يرضيك ان قناة سعودية ما عاد فيها الا المسخرة وقلة الادب كل يوم”.