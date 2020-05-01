تركي آل شيخ يشيد بمسلسل “البرنس” ويشبه محمد رمضان بـ احمد زكي!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 مايو 2020 09:00 صباحاً - أشاد المستشار تركي آل شيخ بمسلسل البرنس مشبها الفنان المصري محمد رمضان بمواطنه الفنان الراحل احمد زكي.
وكتت تركي آل شيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “مسلسلك بفتكر فيك احمد زكي … واصل يانجم”.
وقد قام محمد رمضان بإعادة نشر تغريدة تركي آل شيخ عبر حسابه على انستغرام وعلق كاتبا: “شهادة أعتز بها من رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية”.
يذكر ان محمد رمضان يجسد في مسلسل البرس شخصية “رضوان البرنس” يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم.
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