إليكم تفاصيل أغنية عاصي الحلاني الجديدة وعنوانها

متابعة بتجـــــــــرد: شغل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، منذ أن أعلن رسميًا عن استعداده لطرح عمل غنائي مُصور يجمعه بزوجته السيدة كوليت وأبنائهما ماريتا، دانا، الوليد.
وفي التفاصيل الأغنية الجديدة، فهي باللهجة المصرية ومن اللون الغنائي الرومانسي، تحمل عنوان “بعشقك”، ومن كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طني سابا وقد تم تسجيلها في تركيا، وهي من ضمن أغاني ألبوم عاصي الحلاني القادم.
وكان الحلاني قد كشف أن فكرة الكليب مستوحاة من الحجر المنزلي، وتم تصوير عدة مشاهد خلال فترة الحجر ويظهر معه في الكليب زوجته السيدة كوليت وأبنائهما ماريتا ودانا والوليد، والكليب عائلي بإمتياز، وتم تصوير بعض اللقطات عن طريق الهاتف اضافة الى التصوير السينمائي، والكليب حاليًا في عهدة المخرج أحمد المنجد حيث يُشرف على عملية المونتاج.
تجدر الإشارة إلى أن الكليب المنتظر، يأتي بعد نحو ٢٥ عام على أول كليب جمع عاصي الحلاني وزوجته السيدة كوليت الحلاني عام ١٩٩٥.
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