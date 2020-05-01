فقدان الذاكرة يصيب مسلسلات موسم رمضان 2020

متابعة بتجــــــــرد: تتطرّق عدد من المسلسلات الرمضانية هذا العام إلى أزمة فقدان الذاكرة في طيات أحداثها، لتصبح هذه الآفة بمثابة ظاهرة درامية مستجدة. ويرتكز البناء الدرامي لتلك الأعمال على هذه الظاهرة باختلاف حالاتها، حيث نرصد لكم أبرز هذه الحالات الدرامية في رمضان الحالي:

مقتل الزوج

وتعد الفنانة المصرية دينا الشربيني من أبرز هذه الحالات في مسلسلها “لعبة النسيان”، حيث تفاجئ “رقية” بعدم تذكرها تفاصيل حياتها خلال الأعوام الست الأخيرة منها، وتتعرض لصدمة بعد اكتشاف تورطها في مقتل زوجها، لتعيش في صراع ما بين الماضي والحاضر.

ويشارك في بطولة “لعبة النسيان” أحمد داود، إنجي المقدم، رجاء الجداوي، محمود قابيل، أحمد صفوت وعلي قاسم، سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.

فقدان الحبيبة

وكان للفنان المصري خالد الصاوي نصيب من هذه الظاهرة في مسلسله “ليالينا 80″، حيث يُجسد دور طبيب فلسفة يُدعي “جلال أرسطو”، إلا أنه يتعرض لصدمة بعد وفاة حبيبته قبل 5 أعوام، وتجسد دورها الفنانة المصرية نورهان، حيث يتوقف عقله قبل لحظات وفاتها، ويظل يتعامل معها في حياته باعتبارها حية ترزق، ما يوقعه في العديد من الأزمات والمشكلات على مدار الأحداث.

ويفاجئ “أرسطو” بنسيانه للعديد من التفاصيل في حياته، رغم أنه دائماً ما يحتكم إلي العقل في حياته العلمية.

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يشارك في بطولة “ليالينا 80” إياد نصار، غادة عادل، صابرين، نهي عابدين، رنا رئيس وميدو عادل، من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح.

خيانة الحبيب

تتعرض الفنانة المصرية ياسمين صبري لحادث سير مروع ضمن أحداث مسلسلها “فرصة تانية”، وذلك بعد اكتشافها لخيانة حبيبها لها، ويجسد دوره الفنان المصري أحمد مجدي، وقيامه بالزواج من أخري التي تجسد دورها الفنانة آيتن عامر.

ويشارك في بطولة “فرصة تانية” هبة مجدي، دياب، أحمد الشامي، نهال عنبر ومحمود البزاوي، معالجة درامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفي جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

الزهايمر

تشهد أحداث مسلسل “القمر آخر الدنيا” مغادرة الفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز لمنزلها إثر إصابتها بالزهايمر، حيث يفاجأ أبناؤها الثلاثة بشري وعمرو عابد ومؤمن نور باختفاء والدتهم، لتنطلق الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي.

ويشارك في بطولة المسلسل ثراء جبيل، أحمد كرارة، ساندي علي، هشام إسماعيل وكوكبة من النجوم، من تأليف ثناء هاشم وإخراج تامر حمزة.