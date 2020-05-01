ما علاقة أول فنان سعودي يمثل في هوليوود بالجيش الأمريكي؟

متابعة بتجـــــــــرد: يعتبر الكاتب السعودي الراحل خليل الرواف، أول فنان سعودي يمثل في الأفلام الأمريكية بهوليوود، كما أنه كان مشرفاً على اختيار الملابس العربية التي ظهرت في أحد الأفلام التي شارك فيها كرئيس قبيلة.

وأوضح د. عثمان الرواف، ابن شقيق الكاتب والفنان الراحل، أن خليل الذي كان فناناً متعدد المواهب وتوفي عن عمر ناهز 105 أعوام، سافر إلى 4 قارات، وشهد خلال حياته على جزء مهم من تاريخ المملكة وتحولات المجتمعات العربية.

وذكر، خلال لقائه في برنامج “الراحل 4” الذي يعرض على شاشة روتانا خليجية في رمضان، أن خليل الرواف كان أول سعودي يصل إلى الولايات المتحدة ويظهر في أفلامها ويقيم فيها ويمارس أنشطة متنوعة ما بين التعليم والتجارة، حيث إنه كان أول من افتتح معهداً لتعليم اللغة العربية هناك.

وأضاف د. عثمان: “تزوج خليل الرواف من أمريكية، ولكن بعد فترة بدأت المشاكل ووصلت إلى الطلاق، وأخفت زوجته الثانية الأمريكية أيضاً عنه ابنه نواف لمدة 40 عاماً، حيث غير الابن اسمه إلى كلايف وكان جندياً في الجيش الأمريكي”.