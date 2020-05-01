رسميًا: باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي

متابعة بتجــــــــرد: أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، تتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب بطولة الدوري للموسم الجاري الذي توقف بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرابطة في بيان لها اليوم الخميس، عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أنها أقرت الترتيب النهائي لمسابقتي الدرجتين الأولى والثانية، وفقاً للقواعد التي وضعها الاتحاد الفرنسي للعبة.

وأضافت الرابطة في بيانها أن فريق باريس سان جيرمان سوف يتوج بلقب بطل دوري الدرجة الأولى، وسوف يتوج لوريان بلقب دوري الدرجة الثانية.

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وأضاف البيان أن باريس سان جيرمان سيتوج باللقب حيث كان يحتل صدارة الترتيب قبل توقف منافسات الدوري، فيما سيتأهل ناديا أولمبيك مارسيليا ورين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد احتلالهما للمركزين الثاني والثالث على الترتيب.

كما أكد البيان هبوط آمين وتولوز للدرجة الثانية، بحيث يصعد بدلاً منهما ناديا لوريان ولنس صاحبا المركز الأول والثاني في ترتيب دوري الدرجة الثانية.

كان رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب قد أعلن أول أمس الثلاثاء أمام البرلمان عدم اكتمال موسم 2019 / 2020 للرياضة المحترفة.