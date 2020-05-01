لعنة الماضي وراء “خيانة عهد”

متابعة بتجـــــــــرد: تعود الفنانة المصرية يسرا إلى عشاق الدراما الرمضانية هذا العام بعمل يمنحها البطولة المطلقة للمرأة التي تكافح من أجل استقلالها ومستقبلها ورعاية ابنها الوحيد والخروج به من الأزمات التي يتعرض لها أبناء جيله، إضافة إلى ما يحاك حولها من مؤامرات جراء حقد دفين من قبل أقارب يظهرون المودة ويضمرون العداوة.

في لقطة “فلاشباك” نادرة تظهر لنا ليلة عيد ميلاد الطفلة “عهد” (التي تقوم يسرا بأداء دورها بعد ذلك في مرحلة نضوجها)، يضع المخرج يدنا على ما يبدو أنه سر حقد أخوي يسرا غير الشقيقين (حلا شيحا وخالد سرحان) اللذين يُمنعان من دخول الحفل ومن بيت أبيهما.

لكن أحداث المسلسل تقفز بنا إلى الحاضر لتبرز لنا يسرا (عهد) سيدة أعمال تدير مصنعا ناجحا، لكنها فجأة تواجه منافسة غير شريفة من رجل أعمال آخر يكن لها كراهية قديمة غامضة.

تثق عهد في أخويها اللذين يحرصان على التواجد بقربها، ولكن بخلاف ظنها، من أجل الإيقاع بها والتسبب بخسارة مشاريعها من جهة وإفساد وتدمير ابنها الوحيد من خلال إدمان المخدرات.

تتعرض “عهد” لنوع من الخيانة من مدير شركتها المالي بالتعاون مع أخيها غير الشقيق للإيقاع بشركتها في مخالفات قانونية تفسد سمعتها.

يخفف من وطأة أحداث المسلسل مشاركة الفنان بيومي فؤاد، الذي صار خلال الأعوام الماضية أحد أبرز الوجوه المشاركة في الدراما الرمضانية. يشكل بيومي فؤاد وأخته الفنانة سلوى عثمان، التي تعمل مديرة لمصنع “عهد”، ثنائيا يحيط “عهد” بصدق وإخلاص بخلاف أقربائها الطامعين الذين أفسدهم الحقد.

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يبدو مسلسل خيانة عهد وكأنه نسخة أخرى من مسلسل “البرنس”، الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، من حيث علاقة الإنسان المتوترة والملتبسة بأقاربه كواحدة من أقدم أشكال الدراما الاجتماعية.

الممثلة حلا شيحة تعود بوجه جديد لتمثل دور الأخت الشريرة التي لا تتورع عن فعل أي شيء من أجل الانتقام ولو على حساب ابن اختها؛ حياته ومستقبله.

يقدم المسلسل أيضا مشكلات الجيل الجديد الذي يتورط في علاقات مشبوهة نتيجة التواصل عبر الانترنت ومواقعه. لكننا كعادة معظم المسلسلات نشعر وكأننا داخل قصة معقمة خالية من الشخوص الحية كما تظهر لنا في الحياة؛ فالخيرون والأشرار واضحون من البداية وأقرب للنماذج منهم إلى الأداء التمثيلي الواقعي، الذي عادة ما يختلط فيه الخير بالشر في الشخص الواحد.

“خيانة عهد” من تأليف أحمد عادل سلطان، سيناريو وحوار أمين جمال، ومن إخراج سامح عبدالعزيز. يشارك يسرا في أداء الأدوار: حلا شيحا وسلوى عثمان وعبير صبري وجومانا مراد وخالد سرحان وبيومي فؤاد وخالد أنور وآخرون.