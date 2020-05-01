رضوى الشربيني تتوعد آيتن عامر: لن أسكت.. والأخيرة ترد

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الإعلامية رضوى الشربيني على حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو انتقدت فيه الدور الذي تقدمه الفنانة آيتن عامر في مسلسل “فرصة ثانية”، والتي تجسّد فيه دور فتاة تحب رجلاً من طرف واحد، وتبذل محاولات كثيرة للتقرب منه، حتى أنها قامت للتقدم لخطبته، بالرغم من أنها تعلم أنه يحب امرأة أخرى.

وعلقت الشربيني على الفيديو بقولها: “مسلسلات رمضان عايزة مننا إيه.. وانا مش هسكت”.

وأضافت: “إيه يا آيتن..إيه اللي عاملاه ده يا ماما.. بقالي 5 أيام شايلة على قلبي وساكتة وبقول بنتنا وهتعقل.. بنتنا مبتعقلش، في الحلقة الأولى خطفتيه من البنت، التانية روحتي طلبتى الجواز منه قولنا يمكن عندها اعتقاد بالمساواة بين الرجل والمرأة عشان متضيعش وقت”.

وتابعت: “تالت حلقة عملتوا فرح سابلك التورتة ومشي، قولنا هتاكلي التورتة وتقعدي، مفيش كرامة دخلتي ليفل الوحش يا آيتن، روحتى ليه البيت، قولت بنتنا عندها صدمة، قولت اوجدلك أي مبررات مفيش”.

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وأكملت: “قالك إنتي طالق، وأنا ندمت أني اتجوزتك، تقومي تردي عليه تقوليلو أنت بتطلقني عشان تثبتلي أنك بتحبني، لا حبيبتي مكناش بنلعب بولة ستيميشن وهو خسرك ده طلقك، ده يستاهل قلة على وشه وقله بعد ما يمشي”.

واختتمت: “آيتن أنا مش هاسكت..أنتوا بتعملوا إيه يا جماعة بتعملوا إيه، احنا كنا بنقول لدينا الشربيني السنة اللي فاتت سيبي البنطلون”.

وعلقت الفنانة آيتن عامر على الفيديو متعهدة بإقامة مسلسل جديد لتعديل ذلك الخطأ قائلة: “هتموتيني… بحبك يارودي… لا ده انا أعمل مسلسل مخصوص نجيب حق ريهام فيه”.