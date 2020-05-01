مفيد فوزي يكشف كيف نجا من مقالب رامز جلال

متابعة بتجـــــــــرد: خلال فقرة “كلام مفيد” في برنامج “آخر النهار”، والتي يقدمها الإعلامي الكبير مفيد فوزي مع الإعلامي تامر أمين، ألمح فوزي إلى أنه نجا من الوقوع ضحية لبرنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قناة MBC مصر.

وكشف أنه تلقى دعوة للحلول ضيفاً على برنامج تقدمه المذيعة أروى، التي وصفها بأنها كانت مصيدة، مقابل أي مبلغ مالي يطلبه، وتم توفير التأشيرة والتذكرة له، إلا أنه تلقى من المعد رسالة على الموبايل احتوت اعتذاراً بسبب توقف البرنامج.

وقال مفيد فوزي إن برامج الكاميرا الخفية كانت محترمة عندما كان يقدمها فؤاد المهندس، ومحترمة جداً عندما كان يقدمها الراحل الجميل حسين الإمام، وصارت مهترئة مع “المجنون الرسمي”.

يذكر أنه منذ بدء إذاعة الحلقة الأولى من برنامج “رامز مجنون رسمي” وهناك حملة هجوم ضده وصلت إلى صدور قرار من نقابة الإعلاميين بحضر ظهور رامز في أي وسيلة إعلام مصرية.