شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جديد مستوحى من أحداث Hellraiser قيد العمل على HBO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة HBO عملها على مسلسل جديد مستوحى من سلسلة الرعب Hellraiser، على أن يطرح المسلسل تحت نفس الاسم، وسيقوم كل من المؤلفين مارك فيرهيدن ومايكل دوجيرتي، وديفيد جوردون جرين (Halloween2018) بكتابة بعض من الحلقات الأولى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter"، وتعتمد السلسة على سلسلة Hellraiser، والذي يضم حاليًا 10 أفلام، طرح أخر أجزاء فى آخرها 2018، تحت اسم Hellraiser: Judgement.

وسيكون المشروع استمرارًا وليس إعادة إنتاج للأسطورة الراسخة لسلسلة الأفلام، والتى تركز على مجموعة من الكائنات الشريرة من الجحيم المعروفة باسم Cenobites، بقيادة شخصية Pinhead الشهيرة.

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أول فيلم من سلسلة Hellraiser، كان من تأليف وإخراج Clive Barker، وطرح في عام 1987، لا يشارك Barker حاليًا في مشروع HBO.

وفى سياق آخر وبالرغم من الانخفاض الواضح فى عدد مشاهدات الموسم الثالث من مسلسل Westworld، إلا أنه أعلنت شبكة HBO عن تجديدها مسلسل الخيال العلمى Westworld ، للموسم الرابع من العمل التليفزيونى للموسم 2020-21، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tv series finale"، وذلك قبل الانتهاء من الموسم الثالث الذى ينتظر عرض آخر حلقتين منه، على أن ينتهى فى 3 مايو المقبل، وبلغ متوسط مشاهدة الموسم الثالث إلى 0.23 تقييمًا في الفئة العمرية بين 18 و49 عاما، بمجموع 799 الف مشاهد، مقارنة بالموسم الثاني، وانخفض ذلك بنسبة 63% في الإصدار التجريبي وبنسبة 49% في نسبة المشاهدة. وعلى الرغم من انخفاض التصنيفات يبدو أن HBO تثق بمستقبل Westworld.

وكشفت تقارير أجنبية منذ أيام أن الموسم الجديد حصل على تقييمات مرتفعة من قبل بعض النقاد، بعد مشاهدتهم لأول أربعة حلقات من المسلسل، قبل عرضه رسمياً، وكشفت الشبكة الأمريكية منتصف الشهر الماضى، عن التريلر الأول للموسم الثالث والجديد من مسلسل الخيال العلمى Westworld، والذي كشف الكثير من الشخصيات الجديدة التي تشارك لأول مرة ضمن الموسم الجديد من الممثل العالمي آرون بول.