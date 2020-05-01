شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مقضينها "بولينج" أبرزهم ماريا وجاستين وإريانا.. شوف الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الكثير من النجوم العالمين لقضاء وقت ممتع كل منهم على طريقتهم، فمنهم من يفضل الاستمتاع علي الشواطئ والجلوس في إشاعة الشمس وآخرين يفضلون ممارسة الرياضة، ومن أبرز هذه الطرق لعبة البولينج التى يفضلها الكثير من نجوم العالم، حيث ظهر الكثير من النجوم الذين التقطوا الصور التذكارية وهم يلعبون "البولينج".

فمن أبرز النجوم الذى يفضلون لعب البولينج باستمرار النجمة العالمية ماريا كارى والتى تجد فى هذه اللعبة متعة كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها، كذلك النجمة والسوبر موديل الشهيرة لى لى الدريدج من بين محبى وعشاقى "البولينج" خاصة مع أصدقائها المقربين.

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كذلك النجمة لى لى روز ديب ابنه النجم العالمي جوني ديب التي تذهب باستمرار مع أصدقائها المقربين للاستمتاع بوقتها في لعب " البولينج " .

أيضا النجمة العالمية إريانا جراند تعد واحدة من عاشقات البولينج والتى تفضلها منذ سنوات، وتضم قائمة النجوم الذين يفضلون ممارسة "البولينج" كلا من كيلي مينوج و أوليفيا مان و ريز ويزرسبون و هايلي ستينفيلد و اليزابيث بانكس و جاستين تيمبرليك و نجم الراب ليل واين، وغيرهم.